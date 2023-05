FOTOS: MET Gala 2023, los vestidos más impactantes y extraños de la alfombra roja

Como cada año, desde 1948, se llevó a cabo la famosa MET Gala la cual tiene como principal objetivo recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York; este evento tiene como característica que cada año tiene un tema especial que rige cómo deben ir vestidos los presentes.

Este año Lil Nas X, Doja Cat y Jared Leto dejaron a todos con la boca abierta porque sin duda sus atuendos dieron de qué hablar y aquí te mostramos los looks más estrafalarios y llamativos que destacaron la tarde noche del 1 de mayo del 2023.

¿Cuál es el tema de la MET Gala 2023?

Este 2023 el tema elegido fue Karl Lagerfeld, el excéntrico diseñador y director creativo de Chanel que falleció en 2019 pero sigue siendo un ícono de la moda en todo el mundo.

Cada invitado tenía la consigna de vestir de acuerdo a lo que el diseñador dictaba, sin embargo se vieron muchos tonos rosas que, según se dice, él odiaba en las prendas de vestir; aún así, los tonos blanco y negro fueron los más vistos pues eran los colores característicos en las colecciones de Lagerfeld.

Te puede interesar: FOTOS | Salma Hayek enloqueció las redes sociales al aparecer en tremendo bikini.

Quiénes desfilaron por la alfombra roja del MET Gala 2023

Emily Blunt y Anne Hathaway se hicieron presentes en la Alfombra Roja de la MET Gala 2023 causando revuelo por un “reencuentro” de El Diablo Viste a la Moda.

Pedro Pascal sorprendió vestido de rojo pasión, así como Salma Hayek que posó junto a su esposo.

Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, Dua Lipa, Maya Hawke, Jenna Ortega, Kendall Jenner, Margot Robbie y Amanda Seyfried sorprendieron no sólo con sus looks, si no también por su inigualable belleza.