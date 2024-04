La manera más sencilla de retirar tu dinero del Afore

La cultura del ahorro cada día toma más relevancia en nuestro país, por lo que millones de personas recurren a las aportaciones voluntarias de su Afore para poder tener una vejez más tranquila.

Sin embargo, al momento de tener una emergencia o una complicación de dinero existen varias formas en que las personas pueden hacer un retiro de dinero de su Afore para poder solventar los gastos que tengan en ese momento.

Las Afores tienen la tarea de administrar el dinero que los trabajadores van reuniendo durante su vida laboral para que al momento de ya no poder trabajar tengan una pensión para poder solventar sus gastos de forma efectiva.

¿Cómo se puede sacar el dinero de tu Afore?

Al ser un dinero destinado a un propósito en especial, las personas no pueden hacer uso de él en cualquier momento, aunque existen algunos casos en que pueden usar esos fondos para atender ciertos temas.

De acuerdo con la Ley de Sistema de Ahorro para el Retiro, únicamente se puede hacer uso de ese dinero de forma total y parcial, aunque solamente en caso especiales.

Para poder retirar el total de tu dinero del Afore solamente lo podrás hacer por vejez, una vez que la persona llegó a los 65 años y tiene un mínimo de 500 semanas cotizadas en el IMSS.

Sin embargo, también se puede hacer cuando la persona haya llegado a los 60 años, no tenga una fuente de ingresos y tenga sus 500 semanas cotizadas. Finalmente, las personas que no cumplan con todos los requisitos no tendrán el derecho a una pensión, por lo que podrán retirar todo el dinero de su Afore.

¿Qué ocurre con los retiros parciales del Afore?

En lo que respecta a los retiros parciales, se puede solicitar dinero para gastos de matrimonio y ayuda de desempleo. Es importante mencionar que cada una de las Afores tiene su procedimiento para poder hacer un retiro, pero casi todas piden los mismos documentos: