Esta es la canción con la que le gustaría despedirse a Bon Jovi

El futuro profesional para Bon Jovi es incierto, a pesar de que tiene poco tiempo que se llevó a cabo el estreno de su documental ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’ y está preparando su nuevo disco ‘Forever’. Debido a su salud vocal por la que está atravesando, tras la cirugía vocal a la que se tuvo que someter en 2022, todavía no se encuentra recuperado y es imposible saber si volverá a cantar sobre el escenario o no. Es por eso que fue cuestionado sobre si eso llegara a pasar, cuál sería la última canción con la que le gustaría despedirse de su público y esto fue lo que respondió.

Con esta canción se despide Bon Jovi de los escenarios

En una reciente entrevista para una famosa revista, Bon Jovi fue cuestionado sobre cuál sería la última canción que interpretaría sobre un escenario al público siendo este el momento de tener que decir adiós a los escenarios de forma definitiva a lo que él respondió:

Dios mío, ¿sólo una?, se pregunta Bon Jovi entre risas. Eso me pone en un aprieto...

La primera que me viene a la mente sería ‘These Days’, que supongo que nadie la pensaría nunca, pero ‘These days, the stars seem out of reach/These days, there ain’t a ladder on the streets/These days are fast, nothing lasts in this graceless age/There ain’t nobody left but us these days’ – Creo que más o menos resume dónde estoy en este preciso momento.

En dicha entrevista se abrió una posibilidad de llevar a cabo sus conciertos por medio de un holograma, una vez que no pueda actuar, para que sus fans puedan seguir disfrutando de su música, pero existen opiniones divididas entre el público cada vez que un artista o alguna banda utiliza este recurso en sus conciertos, con artistas que están indispuestos o incluso, fallecidos.

Por el momento nada está escrito y si corremos con suerte podremos ver a Bon Jovi en concierto. Solo es cuestión de esperar y estar al pendiente de los próximos anuncios.

Documental de Bon Jovi

‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’, es una serie documental dedicada a su banda de New Jersey, es una narración del pasado y el futuro incierto de una de las bandas más reconocidas del mundo. Para hacer todavía más interesante el documental cuenta con entrevistas con miembros actuales de Bon Jovi, entre ellos; Jon Bon Jovi, Tico Torres, David Bryan y Phil X, así como su ex-guitarrista Richie Sambora y su vecino de New Jersey Bruce Springsteen.

