Le dona un riñón a su novio, él le paga con una infidelidad. (VIDEO)

A través de TikTok, una joven contó la historia de cómo le donó un riñón a su novio y él le agradeció con una infidelidad.

Como muestra del amor que sentía por su pareja, una joven le regaló un órgano a su novio, pero jamás se imaginó que la engañaría a pesar de tener ese gesto que le salvó la vida.

En el video en la mencionada red social, se puede ver a esta mujer en su cuarto y más tarde acostada en su cama, escribiendo un mensaje. “Dona un riñón a su novio moribundo. La engañan”.

Con esas palabras, el video se hizo viral en la red social, pues hubo muchos comentarios en contra de este sujeto y pidiendo más detalles sobre lo que ocurrió, por lo que ella abundó en el tema.

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La joven cuenta la historia de su donación

La joven contó que todo pasó hace cinco años, por lo que ahora se siente más tranquila luego de dejar a esa persona malagradecida.

“He seguido adelante y viviendo mi mejor vida, definitivamente puedo decir que ese período de mi vida fue traumatizante”, recordó la chica quien además contó que le costó mucho trabajo superar esa experiencia traumática.

Con esta terrible y triste anécdota nos damos cuenta de que la gente no agradece siempre lo que hacen los demás por ellas, como le sucedió a esta chica que hizo viral su historia en TikTok.

Sería interesante saber si el susudicho ya vio el video y si después de tanto tiempo le remordió la conciencia, se arrepintió o al menos pidió un perdón sincero porque le salvaron la vida y él pagó de la peor manera.

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