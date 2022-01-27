Loros enamoran al internet tras cantar “Corre” de Jesse & Joy. (VIDEO)

Unos loros sorprendieron en un video al cantar el tema "Corre" de Jesse & Joy, donde imitan sonidos gracias a un órgano vocal llamado siringe, que poseen estas aves.

Samuel Castelli, exparticipante de La Academia, compartió en TikTok el talento que poseen sus bellas aves para interpretar temas.

Fue el cantante quien compartió en redes sociales un visual donde se puede ver a una pareja de loros interpretando "Corre” de Jesse y Joy y "Las Mañanitas", entre otras populares canciones para todos.

En el video, el cantautor comienza cantando la melodía y las aves imitan fragmentos de lo que escuchan de diferentes canciones, por lo que la publicación ya supera las 9.3 millones de reproducciones.

El cantar es tan solo una de las múltiples virtudes que tienen las mascotas de Samuel, pues en sus videos de TikTok ha dicho que cada que escuchan que tocan la puerta, las aves responden diciendo: “Buenas tardes”.

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Esta es la razón por la cual los loros pueden imitar sonidos

Los loros poseen un órgano vocal llamado siringe, “que es una membrana que se localiza en la base de la tráquea. A algunas aves les permite una gran precisión a la hora de repetir los sonidos que escuchan. Es lo que explica por qué hay pájaros que pueden hablar”, se lee en el sitio Experto Animal.

“En el caso de los loros, esta capacidad para la imitación se ve complementada con una estructura cerebral con zonas destinadas a la imitación de los sonidos, de ahí que sean tan buenos en ello y es lo que permite explicar por qué los loros hablan. Los investigadores creen que esa estructuración del cerebro también les permite seguir el ritmo de la música”, añade la fuente.

Cabe mencionar que los loros poseen un cerebro más grande que otras aves y aprenden a imitar sonidos cuando son pequeños, tras escuchar constantemente la palabra o sonido.

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