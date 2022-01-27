Encuentra pasaporte de Julian Casablancas, de The Strokes, en la carretera.

Una de las bandas más populares de los últimos años es The Strokes, de la que forma parte el cantante Julian Casablancas, quien siempre se ha caracterizado por ser uno de los más creativos de la agrupación.

Recordemos que el año pasado se tomó la tarea de recrear la tapa del disco debut de Arctic Monkeys, pues el artista nacido en Nueva York siempre comparte cosas llenas de humor en sus redes sociales.

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Julian Casablancas vive una experiencia fuera de lo normal

Durante sus vacaciones por Costa Rica, Julian Casablancas perdió su pasaporte, lo que pudo ocasionar un fuerte conflicto migratorio, mismo que fue evitado por un taxista.

Recordemos que los taxistas son personas que recorren las ciudades de un lado a otro, por lo que son testigos de miles de historias diferentes, pero pocas como la que presenció Ranny Rodríguez.

Y es que en uno de sus viajes, el taxista encontró el pasaporte de Julian Casablancas, específicamente en una de las carreteras de Costa Rica.

Al ver el documento en el suelo, la curiosidad lo obligó a bajarse de su carro para averiguar qué era lo que estaba en el suelo, ahí descubrió que se trataba del pasaporte de Julian Casablancas, integrante de The Strokes.

El taxista no tenía idea de quién era el documento, pero haciendo su buena obra del día decidió tomarle una foto y publicarlo en sus redes sociales para poder encontrar al propietario del pasaporte.

El taxista no obtuvo respuesta de sus seguidores en redes sociales, por lo que tomó la decisión de solicitar ayuda a una conocida de origen estadounidense para saber si lo conocía, pero tampoco tenía idea de quién era Julian Casablancas.

Al final, todo tuvo un final feliz, pues su esposa sí pudo identificar al famoso cantante a quien le mandaron un mensaje por medio de Instagram; al final el representante de Julian Casablancas se reunió con el taxista para recuperar el pasaporte.

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Julián Casablancas no se mostró agradecido

El taxista, quien brindó una entrevista a los medios locales, aseguró que no le dieron una recompensa por evitar problemas migratorios para Julian Casablancas, incluso le pidieron borrar la foto de sus redes sociales.

