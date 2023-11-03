Paulina Rubio tiene encontronazo legal con Gerardo Bazúa

Paulina Rubio está de nuevo en el ojo del huracán, a raíz del encontronazo legal que enfrenta con Gerardo Bazúa, padre de su hijo menor Eros, nacido el 5 de marzo del 2016.

Y es que, el 15 de junio pasado, Bazúa solicitó a la Corte Familiar de Miami que se reforme cuanto antes, el acuerdo de copaternidad que firmó el 13 de abril del 2021, con la cantante, con el fin de quedarse con el niño el mayor tiempo posible y hacerse cargo de él dado que, según argumenta, tras la muerte de Susana Dosamantes, que era la principal cuidadora del niño cuando Paulina salía a trabajar, el menor ha estado al cuidado de personas extrañas y ajenas a la familia.

Te puede interesar: Así celebró Carlos Rivera el Día de Muertos en Tlaxcala

¿Cuáles son las quejas de Gerardo Bazúa?

Pero, los alegatos de Bazúa no terminan ahí, pues como ya ocurrió en una anterior controversia, el sinaloense sigue acusando a Paulina, de ser una madre omisa y descuidada, sobre a la crianza y educación del niño, y la responsabiliza de entorpecer su rol de padre.

Ventaneando, tuvo acceso a los documentos que contienen los reclamos de Bazúa y que, entre otras quejas, exponen ante la corte, que la madre ha mantenido al niño fuera de la escuela por un tiempo excesivo y sin justificación, que las ausencias excesivas del niño bajo cuidado de la madre, han hecho que el niño sea colocado en un nivel académico, mucho más bajo.

Debido a ello, la escuela tomó la decisión de trasladar al niño al jardín de infantes, que en un esfuerzo por ayudar con las necesidades educativas de su hijo, él se reunió con el director de su escuela y este programó un taller de lectura, al que la madre no asistió. Que la escuela anterior del niño, también estaba preocupada por la asistencia del niño y envió una carta a los padres, luego de emitida la carta, la madre sacó al menor de la escuela y lo inscribió en otra escuela, sin permiso del padre.

También te puede interesar: Ari Borovoy reacciona a polémica por desgano de las JNS

Expuesto lo anterior, pide a la corte que se otorgue la mayoría del tiempo compartido con su hijo y, que en lo general y particular, se cambie el plan de crianza.

