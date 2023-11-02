Así celebró Carlos Rivera el Día de Muertos en Tlaxcala

Carlos Rivera se ha vuelto tradición cada Día de Muertos en el palenque en la feria de su natal Tlaxcala y este miércoles no fue la excepción.

Muy buenas noches Tlaxcala, estoy feliz de estar otra vez aquí, esta noche, como ya saben, es nuestro tradicional palenque y los mejores palenques son los tlaxcaltecas, nadie se queja. Así que a partir de este momento, como siempre y como toda la vida, yo te pertenezco a ti Tlaxcala

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¿Quién fue la invitada de honor en el palenque?

Y aunque el recinto estuvo repleto de ‘Riveristas’, la más importante para Carlos, fue su mujer Cynthia Rodríguez, quien estuvo en primera fila aplaudiéndolo. Se trata de la primera aparición pública de la conductora, luego de haberse convertido en madre del pequeño León, el pasado 3 de agosto.

Carlos, invitó a los presentes a disfrutar de su concierto en total libertad, pero eso sí, con mucho respeto.

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