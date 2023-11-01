Ari Borovoy reacciona a polémica por desgano de las JNS

Hace algunas semanas Mariana Ochoa, integrante de OV7, criticó el desempeño de las JNS en uno de sus shows y ahora, un nuevo video que circula en redes sociales casi le da la razón pues muestra a parte del elenco 90’s Pop Tour bailando con poca energía, pero ¿qué dice Ari Borovoy al respecto?

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¿Qué dijo Ari Borovoy?

En exclusiva para Ventaneando, Ari Borovoy dijo que “son varios factores, lo que ha tocado, lo que agarran las redes sociales son momentitos específicos. Esto último que salió es la “Calle de las Sirenas” que es la canción con la que se cierra el 90’s Pop Tour después de 4 horas y media”.

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“A veces tenemos el escenario grande donde todo está mucho más fácil, de repente también toca en un palenque donde estás al lado de alguien más y sí, de repente uno también puede estar cansado, es completamente normal. Deseo que nunca, nunca, nunca dejen de hablar, bien, regular, mal, súper bien o súper mal de todo lo que hacemos porque es a lo que nos dedicamos”, recalcó Ari Borovoy.

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¿Bobo Producciones está apoyando a los damnificados de Acapulco?

Ari Borovoy estuvo presente en el Centro de Acopio que Bobo Producciones instaló en coordinación con la Fundación Cadena a beneficio de los damnificados por el huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero.