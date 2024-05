Esto te pasa si tomas café y té después de los 45 años

El paso del tiempo lleva a que sea necesario tener más precauciones como también una dosis mayor de responsabilidad con tu anatomía como con todo lo que tiene que ver con la ingesta de comidas y bebidas. Claro que la frecuencia de actividad física también tiene una incidencia en este aspecto y desde ahí vale la pena considerar algunos consejos que valen la pena. Para el caso vamos a dar una muy buena ayuda comentando que es lo que pasa si tomas café y té después de los 45 años.

Comencemos diciendo que para saber de estas cuestiones es siempre importante recurrir a un especialista que brinde certezas, despeje dudas como también aporte los saberes con los que podrás tomar las mejores decisiones posibles. Digamos también que es fundamental tener disciplina para que las cosas salgan bien, disfrutes de una buena salud, te ahorres visitas al médico y en definitiva procures tener la mejor calidad de vida posible. Todo esto sucede o no a partir del compromiso que tengas así que primero que todo, lo que hagas siempre incide en los resultados finales. Dicho esto, conoce de esta instancia como para disponer de saberes valiosos de cara al futuro (o el presente si es ese el caso).

¿Qué es lo que pasa si tomas café y té después de los 45 años?

La realidad es que mientras acontece el envejecimiento es más elemental ser sanos para preservar la vitalidad como las capacidades propias. Dentro de esto van ejemplos que suman para la causa: hacer ejercicio (no importa cuál pero siempre con una buena dosis de frecuencia y sabiendo de antemano si puedes hacerlo o no), dormir bien y dedicarte una buena cantidad de horas al descanso, controlar el estrés y no naturalizar su existencia y claramente que el consumo responsable de bebidas y alimentos como el no incurrir con frecuencia en excesos (alcohol y tabaco por ejemplo) son aspectos que suman mucho.

Ahora bien, dicho lo anterior es justo que destaquemos que la cafeína puebla nuestra vida. Este elemento que lo encontramos en muchas gaseosas como también en otras bebidas como el té o café tiene consecuencias sobre los cuerpos como lo tiene cualquier otro objeto. Y en este aspecto increíblemente podemos decir que es celebrable su ingesta. Esto lo decimos considerando estudios recientes que demostraron que quienes consumían más cafeína a través del té o café contaban con una función física significativamente mejor en la vejez.

Esta investigación mostró que el consumo de cafeína conllevó una reducción significativa de la probabilidad de fragilidad física a partir de los 45 años. Y esto se explica si consideramos que esta ingesta estimula el sistema nervioso central como también que el cuerpo puede deshacerse con mayor facilidad del agua como la sal extra, algo que lleva a que se orine con mayor frecuencia. Agreguemos ya para cerrar que hay un menor riesgo de enfermedades que aumentan a la fragilidad como pueden ser la diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad y posibles problemas neurodegenerativos. Así que como ves, hay instancias celebrables alrededor pero antes mejor disponer de consejos y miradas de un profesional para saber cuánto café consumir.