¿Quién Quiere Ser Millonario?: Alejandro Jiménez gana UN MILLÓN de pesos junto a Adal Ramones

Adal Ramones es el padrino de Alejandro Jiménez, quien llegó con un solo objetivo, llegar por el GRAN PREMIO de un millón de pesos, su seguridad, inteligencia y buenas decisiones, logró obtener la mayor cantidad de dinero en "¿Quién Quiere Ser Millonario?"; así se vivieron los intensos momentos previo a su triunfo. ¡Mira la gran celebración!