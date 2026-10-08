Detrás de cámaras de "¿Quién Quiere Ser Millonario?” Así fue la experiencia de Josue González
Josue González comparte el sueño con el que llegó a "¿Quién Quiere Ser Millonario?” y comparte un poco de su experiencia al participar en el programa.
Josue González revela que llegó con el sueño de conseguir dinero para poder ayudar a su mamá quién necesita una prótesis en la pierna. También nos contó que hizo una gran dupla con su madrina, Claudia Lizaldi, para poder llegar muy lejos en "¿Quién Quiere Ser Millonario?”.