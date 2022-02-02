FOTOS | ¡Rihanna está embarazada! Está esperando a su primer hijo.

La estrella del pop, Rihanna de 33 años, está embarazada ¡espera a su primer bebé con el rapero estadounidense, A$AP Rocky!

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La pareja fue fotografiada en la ciudad de New York durante el pasado fin de semana y a la cantante ya se le nota la pancita de enbarazo. Las fotografías fueron tomadas durante una salida en Harlem, New York la ciudad natal de A$AP Rocky.

Recordemos que los rumores de que estaban saliendo, comenzaron a finales del 2020, no fue hasta mediados del mayo del 2021 que la pareja de Rihanna confirmó en una entrevista para GQ Magazine su relación con la cantante.

Desde esa entrevista, el rapero tenía claro que quería tener un bebe con Rihanna, pues dijo: “Si eso está en mi destino... Creo que sería un padre increíble, extraordinario, alucinante en general”. ¡Lo decretó! Además, dijo que la cantante era la chica de su vida: “Es mi chica. Todo en la vida es mejor, mucho mejor cuando has encontrado a la persona definitiva. Ella sola equivaldría a un millón de las anteriores. Pienso que cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la definitiva”.

Entérate de los detalles en las fotografías.

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