FOTOS | ¿Tabata Jalil anda con Emilio ex-participante de Exatlón?

¿Nuestra querida Tabata Jalil está saliendo con Emilio de Exatlón?

Hace unos días, el atleta compartió en sus redes sociales, un video sobre su entrenamiento, como usualmente lo hace... ¿Pero qué hubo de diferente? ¡Que en el video aparece Tabata Jalil! ¿Será que andan?

Sin duda, Emilio fue uno de los participantes más polémicos que ha tenido el reality. El atleta llegó a la mitad de la competencia siendo uno de los refuerzos más destacados de la quinta temporada de Exatlón, pues desde su llegada comenzó a entregar puntos importantes para los Guardianes, quienes no pasaban por el mejor momento. Aunque después de unas semanas pasó por momentos malos en donde no entregabaa su equipo los puntos que deseaba y tuvo varios roces con distintos integrantes de los Conquistadores y hasta de Guardianes.

Tabata Jalil fue durante muchos años gimnasta y retomó su entrenamiento, ¡pero con Emilio! ¿Qué dijo la conductora al respecto? Te contamos en las fotografías, ¡checa la galería completa!

