¡Adiós estafas! Guía para evitar las llamadas internacionales de WhatsApp

Los fraudes y las estafas a través de dispositivos móviles han aumentado considerablemente en los últimos años, teniendo como método predilecto las llamadas a través de WhatsApp mediante teléfonos internacionales que simplemente los usuarios desconocen al momento.

Algunas personas, por curiosidad o simplemente por saber qué ocurre, contestan a estas llamadas internacionales, lo cual hace que el ciberdelincuente pueda, de cierta forma, acercarse cada vez más a un fraude vía WhatsApp. Si quieres conocer cómo evitar esto de cara al 2026, quédate con nosotros.

¿Cómo evitar llamadas internacionales a través de WhatsApp?

El primer gran consejo para evitar estas llamadas internacionales mediante WhatsApp es desconfiar de teléfonos o enlaces que no tengas guardados en tus contactos o, bien, que tengan un prefijo distinto al que existe en México, lo cual indica que la llamada proviene de un lugar distinto generando, con ello, más curiosidad entre los usuarios.

Una vez que identifiques estas llamadas, el método más sano para que ya no te molesten con el mismo número es bloquearlo y reportarlo ante cualquier acto sospechoso. Del mismo modo, se recomienda configurar la privacidad de tu dispositivo para limitar qué personas pueden ver tu estado, conexión o foto de perfil.

Se recomienda, del mismo modo, no compartir por ningún motivo datos personales relacionados con cuentas bancarias o contraseñas, así como bloquear números que insisten en llamarte más de una vez al día. Finalmente, es preciso que desconfíes de aquellos links o archivos que envían desconocidos, pues estos pueden tener algún virus malicioso.

¿WhatsApp seguirá en México durante 2026?

Hubo muchos rumores respecto a la posibilidad de que WhatsApp se fuera de México de cara al 2026 ; sin embargo, la realidad es que solo algunos dispositivos ya no podrán contar con esta aplicación debido a las constantes actualizaciones que realiza, por lo que la app se mantiene firme en el país, al menos, para el próximo año.