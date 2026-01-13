Así puedes mejorar tus finanzas y ahorrar dinero en 2026, según la IA

El inicio del 2026 ha sido uno de los más complicados para distintas personas, sobre todo, en el plano económico, pues estos tuvieron gastos importantes en el cierre del año pasado que no han podido solventar por completo. Ante este hecho, aquí conocerás algunos tips para ahorrar dinero a partir de ahora, según la IA .

La Inteligencia Artificial ha respondido a uno de los cuestionamientos más populares de este inicio de año, el cual guarda estrecha relación al deseo de las personas por mejorar sus finanzas a través del ahorro de dinero a corto, mediano y largo plazo. Si quieres conocer más información respecto a esto, quédate con nosotros.

¿Cómo ahorrar dinero en 2026, según la IA?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Chat GPT respecto a los mejores consejos para ahorrar dinero en enero del 2026. De acuerdo con la IA, existen una serie de estrategias para lograr tu cometido, aunque la principal de estas es la programación de una transferencia automática al momento de recibir tu sueldo a fin de “ahorrar” sin que te des cuenta.

Te puede interesar: ¿Cuál es el significado de soñar con dinero?

La IA también menciona que existen distintas aplicaciones de presupuesto que clasifican, en automático, los gastos que realices en un periodo de tiempo. Del mismo modo, no está de más aplicar la conocida regla del 50/30/20, misma en la que el dinero mensual que percibas se dividirá en necesidades, gustos y ahorro, respectivamente hablando.

Cabe mencionar que estos porcentajes no son perfectos tal cual, por lo que puedes modificarlo de acuerdo a tus necesidades. Finalmente, tampoco descartes cancelar definitivamente aquellas suscripciones o plataformas de streaming que no utilizas o, bien, sueles utilizar una o dos veces en un periodo establecido de tiempo.

¿Cómo puedes ahorrar sin darte cuenta?

Si no puedes evitar los conocidos gastos hormiga, la Inteligencia Artificial recomienda que estos se paguen con efectivo, pues suelen ser menos fuertes que si los haces con tarjeta de crédito o débito. Del mismo modo, Chat GPT establece que ahorrar para lograr un objetivo claro siempre será más fácil para tu mente.