Así puedes ver los mensajes que has eliminado en WhatsApp paso a paso

WhatsApp se dice listo para continuar con su proceso de expansión en México y el resto del mundo de cara al 2026, año en el que espera atrapar a más usuarios de los que ya tiene actualmente. Ante esto, ¿sabías que existe un método para ver los mensajes que has eliminado en esta aplicación?

WhatsApp , perteneciente a Meta, se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el planeta gracias a la forma en cómo ayuda a que las personas se mantengan comunicadas a través de mensajes de texto, mismos que puedes volver a ver si por alguna situación has borrado en el pasado.

¿Cómo ver los mensajes que eliminaste de WhatsApp?

Ten en cuenta que, para este proceso, es necesario que tengas activa una copia de seguridad, la cual es un respaldo que se puede tener en los dispositivos iOS y Android. Se trata de una herramienta única con la que puedes recuperar los mensajes que eliminaste de WhatsApp, por lo que es necesario que cuentes con el suficiente espacio de almacenamiento para tenerla.

Lo primero que tendrás que hacer, una vez conocido esto, es ir a Ajustes en WhatsApp y dar clic en Chats para, posteriormente, presionar Copa de Seguridad y seleccionar Guardar en Google Drive. Del mismo modo tendrás que escoger una frecuencia para la creación de tus copias, incluyendo videos si así lo consideras necesario.

Si necesitas recuperar un mensaje urgentemente, tendrás que realizar la restauración del historial del chat a través de la desinstalación e instalación de WhatsApp. Aquí, únicamente tendrás que seleccionar “Restaurar Historial de Chats”, ingresar el código de seguridad y esperar a que este llegue a tu dispositivo.

¿Cuáles son los distintos métodos de comunicación en WhatsApp?

Si bien los mensajes de texto siguen liderando el apartado de la comunicación, la realidad es que WhatsApp también tiene otros métodos para que las personas se comuniquen, entre los que destacan las llamadas, los audios, las fotos, los videos e, incluso, los emojis y stickers. ¿Cuál es tu favorita?