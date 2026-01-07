Videos falsos y ataques chinos; estas son las principales amenazas para WhatsApp en 2026

WhatsApp continúa ejerciendo un nivel de conquista por demás espectacular al interior del país, convirtiéndose en la aplicación más importante y utilizada en México al cierre del año 2025. Ante este hecho, es preciso que conozcas cuales son las principales amenazas que la app podría vivir en los siguientes meses.

WhatsApp no es más que un servicio de mensajería instantánea por internet que tiene la capacidad de comunicar a dos o más personas sin importar su distancia, lo cual hace que la misma sea utilizada por millones de personas alrededor del mundo. Ahora bien, ¿sabías que la app ha sufrido una serie de ataques directos en los últimos años?

¿Qué ataques podría vivir WhatsApp en 2026?

De acuerdo con información de Fabio Assolini, WhatsApp cuenta con un sinfín de vulnerabilidades que permiten que los ciberdelincuentes encuentren la forma de estafar a los usuarios. Una de estas guarda relación con la Inteligencia Artificial a través de fotos o videos falsos que pueden generar preocupación o ansiedad a estos.

Te puede interesar: Así puedes filtrar conversaciones mediante WhatsApp

El crecimiento de los pagos a través del ambiente digital, así como el uso del celular como “billetera electrónica”, hace que WhatsApp no esté ajeno a los ciberataques, motivo por el cual los expertos consideran que este será uno de los fraudes que más se puedan ver a lo largo del 2026.

Finalmente, también se encuentran los ataques chinos que se han expandido a lo largo de México y Latinoamérica. La tendencia se mantendrá y aumentará durante el 2026, por lo que se vislumbran robos a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y el saqueo de datos financieros en distintos países alrededor del continente americano.

¿Los ataques a WhatsApp subieron a raíz de la pandemia por el Covid-19?

Si bien no hay una demostración clara respecto a que los ataques hayan aumentado después del Coronavirus, la realidad es que dicha aplicación comenzó a usarse más a raíz de su llegada no solo en el ambiente social, sino también laboral y familiar. Por ende, no se descarta que los ciberdelincuentes se aprovecharan de esto para buscar fraudes mediante la aplicación.