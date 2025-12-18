¿WhatsApp permite dejar mensajes programados? Esta es la teoría que circula en internet

Las constantes actualizaciones que WhatsApp ha tenido a lo largo de los últimos meses han llevado a la aplicación a cambiar en demasía en torno a lo que se conoció en sus primeros años de vida; es decir, hace más de una década. Con ello, la pregunta respecto a si los mensajes se pueden programar sigue latente.

Son muchos los usuarios quienes se preguntan si WhatsApp cuenta con la función de programar mensajes para que estos se envíen a una determinada hora del día sin la necesidad de acordarte de ello previamente. Por tal motivo, aquí conocerás más detalles respecto a esta teoría que inunda internet.

¿WhatsApp tiene la función de programar mensajes?

Si bien se ha confirmado como la aplicación de mensajería instantánea más importante que hay en el país, vale mencionar que, hasta el momento, WhatsApp no ha incorporado una función que permita a los usuarios programar mensajes en chats individuales o grupales para su tranquilidad.

Ante este hecho, existen aplicaciones ajenas que han ganado terreno en este apartado pero que, sin embargo, necesitan la aprobación de WhatsApp para interferir en la app. En Android, por ejemplo, existe Wasavi, misma que actúa como una especie de intermediaria con la aplicación para facilitar la programación de los mensajes.

En cuanto a los dispositivos iOS, una alternativa clara para esta posibilidad es Scheduled, quien actúa de manera similar a la anterior. Pese a ello, recuerda que la intervención de aplicaciones ajenas podría generar problemas en tu cuenta, motivo por el cual se recomienda tener mucho cuidado si deseas realizar esta función.

¿WhatsApp seguirá en México para el 2026?

Otra de las teorías que han aparecido en internet recientemente indica que WhatsApp se irá de México de cara al siguiente año ; sin embargo, esta no es realmente cierta. Lo que es un hecho es que algunos dispositivos no tendrán la capacidad de almacenar las nuevas actualizaciones de la app, aunque este hecho ocurre de forma mensual y solo con algunos celulares establecidos.