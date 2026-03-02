¡Como en Telegram! WhatsApp prepara nueva función que atraerá a millones de usuarios

WhatsApp continúa en la búsqueda de atraer a cada vez más usuarios para que formen parte de su imponente comunidad no solo en México, sino en el resto del mundo. Ante tal situación, se vislumbra que la aplicación de Meta busque una nueva función que, de cierta forma, traerá recuerdos de lo que ocurre con Telegram.

La intención de WhatsApp es afianzarse como la aplicación más importante a nivel mundial, por lo que ha comenzado a realizar actualizaciones que convengan al público que aún está indeciso para crear una nueva cuenta personal. Ante ello, recientemente se ha hablado de la posibilidad de crear una función que se asemeje a Telegram.

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp que se asemeja a Telegram?

De acuerdo con información de WaBetaInfo, en la última versión beta de WhatsApp en iOS aparece una referencia a los mensajes programados precisamente dentro de los ajustes de los chats. Esta situación recuerda mucho a lo que ocurre en Telegram, una de las apps que destaca entre las demás por contar con este apartado para sus usuarios.

Cabe mencionar que esta versión aún no se puede utilizar; sin embargo, el hecho de que ya esté presente ha hecho que algunos seguidores de WhatsApp consideren que la programación de mensajes está cada vez más cerca, lo cual sugiere uno de los cambios más importantes que la app ha tenido, fácilmente, en los últimos años.

La idea es que, al momento de escribir un mensaje, el usuario tenga la oportunidad de encontrar entre sus opciones el apartado de programar y que este, así, se pueda enviar en una fecha y hora estipulada. Con ello, se busca generar menos preocupación entre los usuarios, mismos que ya podrán realizar esta acción cuando tengan tiempo de sobra; no obstante, vale decir que este hecho, hasta el momento, no es oficial.

¿WhatsApp tendrá cambios en los chats fijados a partir de este año?

Con la llegada del servicio WhatsApp Premium, el cual sería un hecho en los próximos meses, aquellos usuarios que decidan pagar la mensualidad tendrán algunas ventajas respecto a la versión normal. Una de ellas es el aumento de los chats fijados, lo anterior considerando que actualmente la app solo permite tres en la parte superior de la cuenta.