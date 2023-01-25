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FOTOS | Shakira lanzará canción con Karol G, ¡el día del cumpleaños de Piqué!

Shakira quiere seguir facturando. ¡Y ya prepara una nueva canción en colaboración con Karol G! Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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