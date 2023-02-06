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FOTOS | Shakira supo sobre la infidelidad de Piqué, meses antes de separarse.

Shakira supo desde el principio que Piqué le era infiel, lo perdonó, intentó salvar su matrimonio, pero no fue posible. Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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