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FOTOS | Cardíaco juego de equilibrio por inmunidad de Survivor México.

Kenta y Yusef ganaron la jugosa recompensa en Survivor México. Once sobrevivientes pusieron a prueba su equilibrio para ganar la inmunidad de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa dos collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se dividieron en dos grupos en Survivor México 2022.
Todos desean inmunidad individual en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Podían apoyarse de las cuerdas de sus costados en Survivor México 2022.
Juego de balance y equilibrio en Survivor México 2022.
“Warrior” anunciaba cuando tenían que soltarse de las cuerdas de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que evitar caer de la plataforma de equilibrio en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Todos desean ganar inmunidad en Survivor México 2022.
Además de otorgar inmunidad podían votar dos veces en Survivor México 2022.
Algunos sobrevivientes aún no tienen un collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Todo puede suceder en el juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Catalina también ganó un collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Cuchao ganó su primer collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
No hay equipos para este juego de Survivor México 2022.
Los doce sobrevivientes se enfrentan al circuito de Survivor México 2022.
En la primera etapa dos sobrevivientes eran eliminados del juego de Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes seguían avanzando en Survivor México 2022.
Tenían que arrastrar las piezas de madera en Survivor México 2022.
Armar la torre lo más rápido posible en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes siguen en competencia de Survivor México 2022.
Finalmente el sobreviviente que enceste 3 pelotas avanzaba a la final del juego en Survivor México 2022.
Se jugaron cuatro rondas para elegir a cuatro finalistas del juego en Survivor México 2022.
Emocionante competencia por una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao logró avanzar a la ronda final en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar la recompensa en Survivor México 2022.
Un delicioso menú italiano para dos sobrevivientes de Survivor México 2022.
Emocionante competencia por una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa dos collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se dividieron en dos grupos en Survivor México 2022.
Todos desean inmunidad individual en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Podían apoyarse de las cuerdas de sus costados en Survivor México 2022.
Juego de balance y equilibrio en Survivor México 2022.
“Warrior” anunciaba cuando tenían que soltarse de las cuerdas de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que evitar caer de la plataforma de equilibrio en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Todos desean ganar inmunidad en Survivor México 2022.
Además de otorgar inmunidad podían votar dos veces en Survivor México 2022.
Algunos sobrevivientes aún no tienen un collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Todo puede suceder en el juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Catalina también ganó un collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Cuchao ganó su primer collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
No hay equipos para este juego de Survivor México 2022.
Los doce sobrevivientes se enfrentan al circuito de Survivor México 2022.
En la primera etapa dos sobrevivientes eran eliminados del juego de Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes seguían avanzando en Survivor México 2022.
Tenían que arrastrar las piezas de madera en Survivor México 2022.
Armar la torre lo más rápido posible en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes siguen en competencia de Survivor México 2022.
Finalmente el sobreviviente que enceste 3 pelotas avanzaba a la final del juego en Survivor México 2022.
Se jugaron cuatro rondas para elegir a cuatro finalistas del juego en Survivor México 2022.
Emocionante competencia por una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao logró avanzar a la ronda final en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar la recompensa en Survivor México 2022.
Un delicioso menú italiano para dos sobrevivientes de Survivor México 2022.
Emocionante competencia por una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa dos collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se dividieron en dos grupos en Survivor México 2022.
Todos desean inmunidad individual en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Podían apoyarse de las cuerdas de sus costados en Survivor México 2022.
Juego de balance y equilibrio en Survivor México 2022.
“Warrior” anunciaba cuando tenían que soltarse de las cuerdas de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que evitar caer de la plataforma de equilibrio en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la inmunidad individual de Survivor México 2022.
Todos desean ganar inmunidad en Survivor México 2022.
Además de otorgar inmunidad podían votar dos veces en Survivor México 2022.
Algunos sobrevivientes aún no tienen un collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Todo puede suceder en el juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Catalina también ganó un collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Cuchao ganó su primer collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
No hay equipos para este juego de Survivor México 2022.
Los doce sobrevivientes se enfrentan al circuito de Survivor México 2022.
En la primera etapa dos sobrevivientes eran eliminados del juego de Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes seguían avanzando en Survivor México 2022.
Tenían que arrastrar las piezas de madera en Survivor México 2022.
Armar la torre lo más rápido posible en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes siguen en competencia de Survivor México 2022.
Finalmente el sobreviviente que enceste 3 pelotas avanzaba a la final del juego en Survivor México 2022.
Se jugaron cuatro rondas para elegir a cuatro finalistas del juego en Survivor México 2022.
Emocionante competencia por una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao logró avanzar a la ronda final en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar la recompensa en Survivor México 2022.
Un delicioso menú italiano para dos sobrevivientes de Survivor México 2022.
Emocionante competencia por una jugosa recompensa en Survivor México 2022.

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