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FOTOS | La divertida subasta de Survivor estuvo llena de emociones.

“Warrior” emocionó a todos con la subasta de Survivor México. La tribu de Julián y la tribu de Yusef se enfrentaron para ganar comunicación con sus familiares.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” recibió a los sobrevivientes en la subasta de Survivor México 2022.
La tribu de Julián recibió mil pesos dominicanos en Survivor México 2022.
Yusef y su tribu recibieron dos mil pesos dominicanos en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a la gran subasta de Survivor México 2022.
Nahomi consiguió un par de donas en Survivor México 2022.
Saadi se arriesgo al ofrecer mucho por un platillo sorpresa en Survivor México 2022.
Yusef estaba tan emocionado que no contó bien el dinero en Survivor México 2022.
Santi consiguió un plato de espagueti a la boloñesa en Survivor México 2022.
Kenta se arriesgo y entregó mucho dinero en la subasta de Survivor México 2022.
Consiguió una refrescante bebida en Survivor México 2022.
Emoción y diversión en la gran subasta de Survivor México 2022.
Yusef apostó y ganó un delicioso platillo e Survivor México 2022.
David Ortega consiguió un pastel de chocolate en Survivor México 2022.
Julián consiguió una suculenta hamburguesa en Survivor México 2022.
Todos se emocionaron con la subasta de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el último juego por la comunicación de Survivor México 2022.
A la tribu de Julián le urge una victoria en Survivor México 2022.
La tribu de Yusef planea conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Tenían que remar lo más lejos posible de las plataformas de Survivor México 2022.
Su oponente tenía que recolectar los costales de los barcos de Survivor México 2022.
Entonces tenían que jalar las sogas para traer los barcos a la plataforma de Survivor México 2022.
Después de recolectar los costales tenían que correr en Survivor México 2022.
Llegar hasta la orilla de la playa y sacar los cocos de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que colocar 3 cocos en la red de Survivor México 2022.
Emocionante juego por la comunicación de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
La tribu de Julián solamente consiguió 1 calavera en Survivor México 2022.
Todos desean comunicarse con sus familias en Survivor México 2022.
Último juego por la comunicación de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef ganó la comunicación en Survivor México 2022.
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“Warrior” recibió a los sobrevivientes en la subasta de Survivor México 2022.
La tribu de Julián recibió mil pesos dominicanos en Survivor México 2022.
Yusef y su tribu recibieron dos mil pesos dominicanos en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a la gran subasta de Survivor México 2022.
Nahomi consiguió un par de donas en Survivor México 2022.
Saadi se arriesgo al ofrecer mucho por un platillo sorpresa en Survivor México 2022.
Yusef estaba tan emocionado que no contó bien el dinero en Survivor México 2022.
Santi consiguió un plato de espagueti a la boloñesa en Survivor México 2022.
Kenta se arriesgo y entregó mucho dinero en la subasta de Survivor México 2022.
Consiguió una refrescante bebida en Survivor México 2022.
Emoción y diversión en la gran subasta de Survivor México 2022.
Yusef apostó y ganó un delicioso platillo e Survivor México 2022.
David Ortega consiguió un pastel de chocolate en Survivor México 2022.
Julián consiguió una suculenta hamburguesa en Survivor México 2022.
Todos se emocionaron con la subasta de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el último juego por la comunicación de Survivor México 2022.
A la tribu de Julián le urge una victoria en Survivor México 2022.
La tribu de Yusef planea conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Tenían que remar lo más lejos posible de las plataformas de Survivor México 2022.
Su oponente tenía que recolectar los costales de los barcos de Survivor México 2022.
Entonces tenían que jalar las sogas para traer los barcos a la plataforma de Survivor México 2022.
Después de recolectar los costales tenían que correr en Survivor México 2022.
Llegar hasta la orilla de la playa y sacar los cocos de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que colocar 3 cocos en la red de Survivor México 2022.
Emocionante juego por la comunicación de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
La tribu de Julián solamente consiguió 1 calavera en Survivor México 2022.
Todos desean comunicarse con sus familias en Survivor México 2022.
Último juego por la comunicación de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef ganó la comunicación en Survivor México 2022.
“Warrior” recibió a los sobrevivientes en la subasta de Survivor México 2022.
La tribu de Julián recibió mil pesos dominicanos en Survivor México 2022.
Yusef y su tribu recibieron dos mil pesos dominicanos en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a la gran subasta de Survivor México 2022.
Nahomi consiguió un par de donas en Survivor México 2022.
Saadi se arriesgo al ofrecer mucho por un platillo sorpresa en Survivor México 2022.
Yusef estaba tan emocionado que no contó bien el dinero en Survivor México 2022.
Santi consiguió un plato de espagueti a la boloñesa en Survivor México 2022.
Kenta se arriesgo y entregó mucho dinero en la subasta de Survivor México 2022.
Consiguió una refrescante bebida en Survivor México 2022.
Emoción y diversión en la gran subasta de Survivor México 2022.
Yusef apostó y ganó un delicioso platillo e Survivor México 2022.
David Ortega consiguió un pastel de chocolate en Survivor México 2022.
Julián consiguió una suculenta hamburguesa en Survivor México 2022.
Todos se emocionaron con la subasta de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el último juego por la comunicación de Survivor México 2022.
A la tribu de Julián le urge una victoria en Survivor México 2022.
La tribu de Yusef planea conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Tenían que remar lo más lejos posible de las plataformas de Survivor México 2022.
Su oponente tenía que recolectar los costales de los barcos de Survivor México 2022.
Entonces tenían que jalar las sogas para traer los barcos a la plataforma de Survivor México 2022.
Después de recolectar los costales tenían que correr en Survivor México 2022.
Llegar hasta la orilla de la playa y sacar los cocos de Survivor México 2022.
Finalmente tenían que colocar 3 cocos en la red de Survivor México 2022.
Emocionante juego por la comunicación de Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo por una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
La tribu de Julián solamente consiguió 1 calavera en Survivor México 2022.
Todos desean comunicarse con sus familias en Survivor México 2022.
Último juego por la comunicación de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef ganó la comunicación en Survivor México 2022.

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