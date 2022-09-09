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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México 9 de septiembre 2022?

Doce sobrevivientes se enfrentaron por una increíble recompensa en Survivor. Nadie quiere ser eliminado de Survivor México pero Saadi resultó eliminada.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Los doce sobrevivientes de Survivor México 2022.
Se enfrentaron por una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Cheesecake, café y un boleto de avión como recompensa en Survivor México 2022.
En equipos de cuatro sobrevivientes tenían que superar el circuito de Survivor México 2022.
Tenían que armar la torre numérica de Survivor México 2022.
Continuar hasta armar el rompecabezas del abecedario en Survivor México 2022.
Jugaron tres rondas para conseguir finalistas en el juego de Survivor México 2022.
David García fue el primero en ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Yusef Farah también ganó recompensa en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Saadi pidió la palabra en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Decidió confrontar a Yusef por el robo de su tótem en Survivor México 2022.
Saadi confesó que no quería hablar con Yusef si no era en presencia de todos en Survivor México 2022.
Todos quedaron sorprendidos con lo que sucedió en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Finalizaron las votaciones en el concejo tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de la extinción de Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes asistirán al duelo de extinción de Survivor México 2022.
Asombrosa estructura para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Santi nuevamente en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Primer duelo de extinción de Yusef en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer la estructura con la pelota en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza en Survivor México 2022.
Yusef fue el primero en librarse de ser eliminado de Survivor México 2022.
Saadi y Santi se enfrentaron a un segundo duelo en Survivor México 2022.
Santi triunfó en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Saadi decidió regalarle su símbolo a Julián en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi es eliminada de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Los doce sobrevivientes de Survivor México 2022.
Se enfrentaron por una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Cheesecake, café y un boleto de avión como recompensa en Survivor México 2022.
En equipos de cuatro sobrevivientes tenían que superar el circuito de Survivor México 2022.
Tenían que armar la torre numérica de Survivor México 2022.
Continuar hasta armar el rompecabezas del abecedario en Survivor México 2022.
Jugaron tres rondas para conseguir finalistas en el juego de Survivor México 2022.
David García fue el primero en ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Yusef Farah también ganó recompensa en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Saadi pidió la palabra en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Decidió confrontar a Yusef por el robo de su tótem en Survivor México 2022.
Saadi confesó que no quería hablar con Yusef si no era en presencia de todos en Survivor México 2022.
Todos quedaron sorprendidos con lo que sucedió en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Finalizaron las votaciones en el concejo tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de la extinción de Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes asistirán al duelo de extinción de Survivor México 2022.
Asombrosa estructura para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Santi nuevamente en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Primer duelo de extinción de Yusef en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer la estructura con la pelota en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza en Survivor México 2022.
Yusef fue el primero en librarse de ser eliminado de Survivor México 2022.
Saadi y Santi se enfrentaron a un segundo duelo en Survivor México 2022.
Santi triunfó en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Saadi decidió regalarle su símbolo a Julián en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi es eliminada de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Los doce sobrevivientes de Survivor México 2022.
Se enfrentaron por una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Cheesecake, café y un boleto de avión como recompensa en Survivor México 2022.
En equipos de cuatro sobrevivientes tenían que superar el circuito de Survivor México 2022.
Tenían que armar la torre numérica de Survivor México 2022.
Continuar hasta armar el rompecabezas del abecedario en Survivor México 2022.
Jugaron tres rondas para conseguir finalistas en el juego de Survivor México 2022.
David García fue el primero en ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Yusef Farah también ganó recompensa en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Saadi pidió la palabra en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Decidió confrontar a Yusef por el robo de su tótem en Survivor México 2022.
Saadi confesó que no quería hablar con Yusef si no era en presencia de todos en Survivor México 2022.
Todos quedaron sorprendidos con lo que sucedió en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Finalizaron las votaciones en el concejo tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de la extinción de Survivor México 2022.
Nueve sobrevivientes atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes asistirán al duelo de extinción de Survivor México 2022.
Asombrosa estructura para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Santi nuevamente en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Primer duelo de extinción de Yusef en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer la estructura con la pelota en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza en Survivor México 2022.
Yusef fue el primero en librarse de ser eliminado de Survivor México 2022.
Saadi y Santi se enfrentaron a un segundo duelo en Survivor México 2022.
Santi triunfó en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Saadi decidió regalarle su símbolo a Julián en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi es eliminada de Survivor México 2022.

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