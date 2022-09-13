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FOTOS | ¿Quiénes ganaron el último símbolo de Survivor México?

La tribu liderada por David Ortega ganó la recompensa de Survivor México mientras que Nahomi y Julián ganaron el último símbolo de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa los últimos símbolos de Survivor México 2022.
Los últimos símbolos se pusieron en disputa para dos sobrevivientes de Survivor México 2022.
El que tenga más símbolos asegura su lugar en la final de Survivor México 2022.
Las sobrevivientes iniciaron el juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Nahomi tiene dos símbolos en Survivor México 2022.
Catalina desea ganar un símbolo en Survivor México 2022.
Todas desean ganar un símbolo en Survivor México 2022.
Kenta busca sumar otro símbolo a su colección en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes quieren asegurar su lugar en la final de Survivor México 2022.
Cuchao no logró resistir el juego por el símbolo en Survivor México 2022.
Juego de resistencia por el último símbolo de Survivor México 2022.
Tenían que evitar que la cuerda tocara el fuego de Survivor México 2022.
Rigurosa prueba de resistencia y concentración en Survivor México 2022.
Nahomi ganó su tercer símbolo en Survivor México 2022.
Julián también consiguió su tercer símbolo en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
La tribu de David Ortega desea la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef desea pasear en Santo Domingo como recompensa de Survivor México 2022.
En parejas tenían que trasladar el cubo de Survivor México 2022.
Mantener el cubo bajo presión y recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Acomodar el cubo en una plataforma de Survivor México 2022.
Lanzar costales para derribar el cubo de la plataforma de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Un paseo turístico en Santo Domingo como recompensa de Survivor México 2022.
Todos desean la increíble recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de David Ortega empató el marcador en Survivor México 2022.
Juego en parejas y equilibrio por la recompensa de Survivor México 2022.
Dos tribus al juego pero solo una ganará la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de David Ortega ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa los últimos símbolos de Survivor México 2022.
Los últimos símbolos se pusieron en disputa para dos sobrevivientes de Survivor México 2022.
El que tenga más símbolos asegura su lugar en la final de Survivor México 2022.
Las sobrevivientes iniciaron el juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Nahomi tiene dos símbolos en Survivor México 2022.
Catalina desea ganar un símbolo en Survivor México 2022.
Todas desean ganar un símbolo en Survivor México 2022.
Kenta busca sumar otro símbolo a su colección en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes quieren asegurar su lugar en la final de Survivor México 2022.
Cuchao no logró resistir el juego por el símbolo en Survivor México 2022.
Juego de resistencia por el último símbolo de Survivor México 2022.
Tenían que evitar que la cuerda tocara el fuego de Survivor México 2022.
Rigurosa prueba de resistencia y concentración en Survivor México 2022.
Nahomi ganó su tercer símbolo en Survivor México 2022.
Julián también consiguió su tercer símbolo en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
La tribu de David Ortega desea la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef desea pasear en Santo Domingo como recompensa de Survivor México 2022.
En parejas tenían que trasladar el cubo de Survivor México 2022.
Mantener el cubo bajo presión y recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Acomodar el cubo en una plataforma de Survivor México 2022.
Lanzar costales para derribar el cubo de la plataforma de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Un paseo turístico en Santo Domingo como recompensa de Survivor México 2022.
Todos desean la increíble recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de David Ortega empató el marcador en Survivor México 2022.
Juego en parejas y equilibrio por la recompensa de Survivor México 2022.
Dos tribus al juego pero solo una ganará la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de David Ortega ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa los últimos símbolos de Survivor México 2022.
Los últimos símbolos se pusieron en disputa para dos sobrevivientes de Survivor México 2022.
El que tenga más símbolos asegura su lugar en la final de Survivor México 2022.
Las sobrevivientes iniciaron el juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Nahomi tiene dos símbolos en Survivor México 2022.
Catalina desea ganar un símbolo en Survivor México 2022.
Todas desean ganar un símbolo en Survivor México 2022.
Kenta busca sumar otro símbolo a su colección en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes quieren asegurar su lugar en la final de Survivor México 2022.
Cuchao no logró resistir el juego por el símbolo en Survivor México 2022.
Juego de resistencia por el último símbolo de Survivor México 2022.
Tenían que evitar que la cuerda tocara el fuego de Survivor México 2022.
Rigurosa prueba de resistencia y concentración en Survivor México 2022.
Nahomi ganó su tercer símbolo en Survivor México 2022.
Julián también consiguió su tercer símbolo en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
La tribu de David Ortega desea la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef desea pasear en Santo Domingo como recompensa de Survivor México 2022.
En parejas tenían que trasladar el cubo de Survivor México 2022.
Mantener el cubo bajo presión y recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Acomodar el cubo en una plataforma de Survivor México 2022.
Lanzar costales para derribar el cubo de la plataforma de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 6 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Un paseo turístico en Santo Domingo como recompensa de Survivor México 2022.
Todos desean la increíble recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de David Ortega empató el marcador en Survivor México 2022.
Juego en parejas y equilibrio por la recompensa de Survivor México 2022.
Dos tribus al juego pero solo una ganará la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de David Ortega ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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