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FOTOS | Sobrevivientes luchan por jugosa recompensa Survivor México.

Halcones, Jaguares y Los Otros se enfrentaron para conseguir la suculenta recompensa Survivor México. La tribu Halcón ganó la recompensa Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por el Símbolo de Survivor México 2022.
Catalina desea el Símbolo de Survivor México 2022.
Cyntia busca ganar el Símbolo en Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Jacky no logró mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Nahomi no puede jugar por el Símbolo de Survivor México 2022.
Cathe desea conseguir su primer Símbolo en Survivor México 2022.
Cyntia abraza a Viridiana en el juego por el Símbolo de Survivor México 2022.
Gabo tampoco podrá competir por el Símbolo en Survivor México 2022.
Kenta desea su segundo Símbolo de Survivor México 2022.
Concentración de David por el Símbolo de Survivor México 2022.
Equilibrio, concentración y resistencia en Survivor México 2022.
Cuchao celebra al finalizar el juego por el Símbolo de Survivor México 2022.
Viridiana ganó el Símbolo de Survivor México 2022.
Cuchao ganó el Símbolo de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Los Halcones se esforzarán para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares quieren repetir su triunfo en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Tenían que llevar la pelota en la red de Survivor México 2022.
Recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Pasar la pelota entre la red de Survivor México 2022.
Colgarla e intentar derribar los tres tótems de Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de velocidad y destreza en Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Excelente puntería en Survivor México 2022.
Los Otros analizan la situación en Survivor México 2022.
Los Jaguares acumulan calaveras en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por el Símbolo de Survivor México 2022.
Catalina desea el Símbolo de Survivor México 2022.
Cyntia busca ganar el Símbolo en Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Jacky no logró mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Nahomi no puede jugar por el Símbolo de Survivor México 2022.
Cathe desea conseguir su primer Símbolo en Survivor México 2022.
Cyntia abraza a Viridiana en el juego por el Símbolo de Survivor México 2022.
Gabo tampoco podrá competir por el Símbolo en Survivor México 2022.
Kenta desea su segundo Símbolo de Survivor México 2022.
Concentración de David por el Símbolo de Survivor México 2022.
Equilibrio, concentración y resistencia en Survivor México 2022.
Cuchao celebra al finalizar el juego por el Símbolo de Survivor México 2022.
Viridiana ganó el Símbolo de Survivor México 2022.
Cuchao ganó el Símbolo de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Los Halcones se esforzarán para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares quieren repetir su triunfo en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Tenían que llevar la pelota en la red de Survivor México 2022.
Recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Pasar la pelota entre la red de Survivor México 2022.
Colgarla e intentar derribar los tres tótems de Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de velocidad y destreza en Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Excelente puntería en Survivor México 2022.
Los Otros analizan la situación en Survivor México 2022.
Los Jaguares acumulan calaveras en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por el Símbolo de Survivor México 2022.
Catalina desea el Símbolo de Survivor México 2022.
Cyntia busca ganar el Símbolo en Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Jacky no logró mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Nahomi no puede jugar por el Símbolo de Survivor México 2022.
Cathe desea conseguir su primer Símbolo en Survivor México 2022.
Cyntia abraza a Viridiana en el juego por el Símbolo de Survivor México 2022.
Gabo tampoco podrá competir por el Símbolo en Survivor México 2022.
Kenta desea su segundo Símbolo de Survivor México 2022.
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Equilibrio, concentración y resistencia en Survivor México 2022.
Cuchao celebra al finalizar el juego por el Símbolo de Survivor México 2022.
Viridiana ganó el Símbolo de Survivor México 2022.
Cuchao ganó el Símbolo de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Los Halcones se esforzarán para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares quieren repetir su triunfo en Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Tenían que llevar la pelota en la red de Survivor México 2022.
Recorrer el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Pasar la pelota entre la red de Survivor México 2022.
Colgarla e intentar derribar los tres tótems de Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de velocidad y destreza en Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Excelente puntería en Survivor México 2022.
Los Otros analizan la situación en Survivor México 2022.
Los Jaguares acumulan calaveras en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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