Kristal Silva llega al Taller de la Resolana y desata risas, confesiones y retos inesperados

Ariadne Romero, Osva Fernández y Tláloc Romero dieron la bienvenida a Kristal Silva al Taller de la Resolana, celebrando que el programa comienza a tomar forma con un enfoque sólido y dinámico, arrancando con el divertido juego “Adivina qué tengo de la muerte”, donde hombres y mujeres se enfrentaron en una competencia llena de humor.

Durante la charla, Kristal habló sobre su relación de más de 18 años, reveló cómo identifica una mentira. Además recordó su experiencia en La Granja VIP, compartió cómo recibió la invitación para ser coconductora cuando el proyecto aún era incierto y aseguró que ya no regresará a concursos de belleza, cerrando el programa con una prueba de resistencia y enfoque que dejó momentos emotivos y confirmó el buen momento que vive el show en su nuevo día y horario.