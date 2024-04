Hay ciertas situaciones o hechos que vale la pena conocer, pues pueden ser significativos y un antes y un después en tu vida. Desde esa premisa, vamos a comentarte sobre la triste historia del niño que tuvo que poner en adopción a su perro.

El hecho que nos convoca sucedió en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, donde un niño de solo 9 años, tomó esta decisión y lógicamente no pasó desapercibido.

¿Por qué un niño de 9 años puso en adopción a su perro?

Hace unos años, el muchachito, cuyo nombre no se divulga, pues es un menor de edad, decidió acercarse a un albergue para dejar a Simón, su perrito. La razón que llevó a que esto sucediera, es que eligió preservar a su mascota, pues lamentablemente el niño vivía en un entorno familiar donde la violencia doméstica era extremadamente común.

Por eso decidió dejarlo en un mejor lugar, pues tal y como comentó, su padre lo golpeaba al animal cuando este lloraba por hambre. Como para darnos una idea de su compromiso y sus buenos ideales, el pequeño adjuntó una carta que decía: “Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho, porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón”.

Cuando lo recibieron descubrieron que el perrito también lloraba a causa de un problema genético en la cadera que tendía a generar mucho dolor, por lo que tomaron cartas en el asunto.

Afortunadamente eso se solucionó y la historia los encontró juntos a los dos, pues el Albergue Pergatuzzo localizó al niño para que pudiera visitar a su perrito. Hoy ya más grandes ambos, el pequeño siendo ya un adolescente de 13 años y Simón teniendo 4, se ven con frecuencia e incluso el joven deja contribuciones económicas siempre que puede para que su mascota viva con la mejor calidad de vida posible.