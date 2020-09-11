Novia de Julián Gil defiende su relación tras críticas por diferencia de edad: “Vivo el presente, soy la más feliz”.

Luego de la disputa por la patria potestad del pequeño Matías con Marjorie de Sousa, el actor argentino Julián Gil dio vuelta a la página y comenzó una relación sentimental con la conductora Valeria Marín.

Las reacciones por este noviazgo no se hicieron esperar, en su mayoría, positivas por tratarse de dos celebridades que presumen gran popularidad en los medios de comunicación; sin embargo, hay quienes pusieron en tela de juicio esta relación por la diferencia de edades.

"El nació en 1970 en 1970 y tú en 1990. No es mala vibra, pero pon en tu mente esto: cada vez que cumplas años, él siempre va a tener 20 años más que tú, No hay futuro, con todo respeto", fue uno de los comentarios", fue uno de los comentarios que surgieron en redes sociales.

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Por tal motivo, Valeria Marín se pronunció con un mensaje contundente en el que dejó claro que esta situación no le perjudica, ya que su objetivo es ser feliz.

"Ni te bloquearé, tienes toda la libertad de venir a expresar lo que quieras y yo tengo la libertad de contestar, reírme y así: ‘No hay futuro’, tienes toda la razón. Nadie en esta vida tiene garantizado el mañana por eso vivo el presente y Julio 20, 30 o 40 años más que yo, es mi presente y soy la más feliz." expresó causando sorpresa entre sus seguidores.

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Cabe señalar que no es la primera vez que la experta en deportes defiende a capa y espada su noviazgo, pues constantemente se mantiene en contacto con quienes la siguen en las plataformas digitales.

