"¡Nefasta!”, Olivia Collins estalla contra Ime Tuñón tras sus polémicas declaraciones sobre Maribel Guardia

Olivia Collins estalla contra Ime Tuñón tras las polémicas declaraciones donde aseguró que Maribel Guardia sería el premio de una rifa de hombres de 100 mil pesos; además Olivia Collins aprovechó el momento para enviar una contundente advertencia. Aquí los detalles.

