Las conductoras de Venga la Alegría Fin de Semana llegan con su sección de Benditas Mujeres donde revelan la opinión de las niñas previo al Día de Reyes

Las niñas también tienen su opinión sobre la vida y las conductoras de Venga la Alegría Fin de Semana ahora escuchan a las más pequeñas

Venga La Alegría

Las conductoras de Venga la Alegría Fin de Semana llegan con su sección de Benditas Mujeres donde revelan la opinión de las niñas previo al Día de Reyes. Esta pequeñitas ponen a pensar a las protagonistas con su análisis sobre algunos aspectos de la vida.

