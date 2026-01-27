¿Los del 90’s Pop Tour siguen cantando por no haber ahorrado? Daniela Magún de Kabah arremetió contra los ‘haters’
Daniela Magún arremetió contra los ‘haters’ que aseguran los artistas del 90’s Pop Tour continúan en los escenarios por no haber ahorrado lo suficiente durante sus años de mayor éxito.
Daniela Magún arremetió contra los ‘haters’ que aseguran los artistas del 90’s Pop Tour continúan en los escenarios por no haber ahorrado lo suficiente durante sus años de mayor éxito. Además, la cantante señaló que los internautas no dimensionan el daño que hacen sus comentarios negativos en la autoestima de una persona.