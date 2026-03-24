Se acabó el amor, pero... ¿con quién se queda el perro? Esto explica el Lic. Serralde, especialista en derecho patrimonial y familiar, sobre las mascotas

¿Sabías que el 30% de los matrimonios que terminan, pelean por quién se queda con las mascotas? ¿Cómo demostrar de quién es la mascota? ¿Qué es el certificado de venta? El Lic Teodoro Serralde, especialista en derecho patrimonial y familiar, nos orientó para saber qué hacer ante esta situación. ¡Toma nota y comparte!