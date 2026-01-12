¿Qué pasó en el accidente que le quitó la vida a Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez ofreció su último concierto el viernes 9 de enero en Málaga, Colombia; tras sufrir un trágico accidente aéreo, el cantante de música regional colombiana falleció la tarde del sábado 10 de enero. Luego de que se diera a conocer la lamentable noticia, se viralizó en redes sociales un particular video que cuestionaría la pericia del piloto. Natalia Jiménez, Carlos Rivera y otros famosos, mostraron sus condolencias en redes sociales. Aquí todos los detalles.