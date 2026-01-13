inklusion logo Sitio accesible
Julio Iglesias es acusado de presunto abuso sexual

Acorde con medios internacionales, los hechos habrían ocurrido en 2021 bajo un ambiente de control, acoso y terror en sus mansiones. Aquí los detalles de la polémica que envuelve a Julio Iglesias.

Julio Iglesias fue acusado por dos extrabajadoras por supuestas agresiones sexuales. Acorde con medios internacionales, los hechos habrían ocurrido en 2021 bajo un ambiente de control, acoso y terror en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Aquí los detalles de los testimonios de las mujeres que habrían denunciado al cantante ante las autoridades.

