Julio Iglesias es acusado de presunto abuso sexual

Julio Iglesias fue acusado por dos extrabajadoras por supuestas agresiones sexuales. Acorde con medios internacionales, los hechos habrían ocurrido en 2021 bajo un ambiente de control, acoso y terror en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Aquí los detalles de los testimonios de las mujeres que habrían denunciado al cantante ante las autoridades.