"¡Sigue siendo mi fan #1!”, Adrián Uribe agradece el apoyo de su familia rumbo a sus 35 años de trayectoria
En vísperas de celebrar sus 35 años de carrera artística, Adrián Uribe reconoció el apoyo que ha recibido de su familia a lo largo de su trayectoria.
A punto de celebrar 35 años de trayectoria artística, Adrián Uribe recordó lo difícil que fue abrirse camino en la televisión cuando comenzó su carrera. Además de confiar en su talento, el actor encontró en su familia un pilar fundamental para luchar por su sueño y en la comedia un escape de momentos complicados.