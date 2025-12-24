"¡Me tiene que dar mucho, me porté muy bien!”, Agustín Fernández espera por sus regalos de Santa Claus
Santa Claus llegará esta noche a la ciudad, y mientras decide quiénes se portaron bien, Agustín Fernández confiesa si espera recibir este año todo lo que pidió. ¿Y si esta vez le llega carbón en lugar de regalos? Esto contestó el conductor que se asume como ‘cliente preferente’ del polo norte.