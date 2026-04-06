Alejandro Fernández acapara los reflectores con sus peculiares pasos de baile en Texcoco
Alejandro Fernández se presentó en el Palenque de la Feria de Texcoco ante más de 5 mil personas y mostró unos pasitos de baile que enloquecieron al público.
Continuando con la tradición de Semana Santa, Alejandro Fernández se presentó en el Palenque de la Feria de Texcoco ante más de 5 mil personas. Si bien su show fue espectacular, llamó la atención el asombroso parecido con su fallecido padre, Vicente Fernández. ¡Ojo a los pasitos de baile que enloquecieron al público!