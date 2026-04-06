uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Alejandro Fernández acapara los reflectores con sus peculiares pasos de baile en Texcoco

Alejandro Fernández se presentó en el Palenque de la Feria de Texcoco ante más de 5 mil personas y mostró unos pasitos de baile que enloquecieron al público.

Continuando con la tradición de Semana Santa, Alejandro Fernández se presentó en el Palenque de la Feria de Texcoco ante más de 5 mil personas. Si bien su show fue espectacular, llamó la atención el asombroso parecido con su fallecido padre, Vicente Fernández. ¡Ojo a los pasitos de baile que enloquecieron al público!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo