"¡Estaba trabajando mucho!”, Aleks Syntek aclara por qué se internó en una clínica de rehabilitación

Aunque los rumores apuntaban a que habría caído en adicciones, Aleks Syntek se abre como nunca y explica por qué se internó en una clínica de rehabilitación.

Venga La Alegría

Aleks Syntek se abre como nunca y explica por qué se internó en una clínica de rehabilitación. Y es que los rumores apuntaban a que habría caído en adicciones derivado de una supuesta crisis personal por su presunto divorcio. Por otro lado, Syntek confesó de qué manera le ayudó esta ‘pausa obligada’.

