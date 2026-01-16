"¡Estaba trabajando mucho!”, Aleks Syntek aclara por qué se internó en una clínica de rehabilitación
Aunque los rumores apuntaban a que habría caído en adicciones, Aleks Syntek se abre como nunca y explica por qué se internó en una clínica de rehabilitación.
Aleks Syntek se abre como nunca y explica por qué se internó en una clínica de rehabilitación. Y es que los rumores apuntaban a que habría caído en adicciones derivado de una supuesta crisis personal por su presunto divorcio. Por otro lado, Syntek confesó de qué manera le ayudó esta ‘pausa obligada’.