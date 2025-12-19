"¡Sí afecta el ‘hate!”, Alex Sirvent, con un nudo en la garganta, pide frenar los comentarios de odio hacia su hermana y Jeans

De manera clara y contundente, Alex Sirvent pide que se detenga el ‘hate’ en contra de su hermana Paty y las integrantes de JNS, quienes se encontrarían en medio de un conflicto legal por el uso del nombre de la agrupación. Con nudo en la garganta, el cantante reveló cómo está apoyando a su querida hermana y también pidió frenar el ‘hate’ masivo que están recibiendo las niñas que forman parte de la nueva agrupación de Jeans. ¿Lograrán celebrar todas juntas los 30 años de la agrupación?