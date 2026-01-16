¿Las dejarán de comparar con las JNS? Alex Sirvent reacciona a la petición de las nuevas Jeans

Entre comparaciones y polémica, Alex Sirvent reacciona a la petición de las Jeans Nueva Generación, quienes exigen ser respetadas y dejar de ser ‘medidas con la vara’ de las JNS. Por otro lado, Alex reveló que esta nueva generación no sólo nació para celebrar los 30 años de la creación del grupo, también existirían otros motivos. ¿Qué opina el papá de Alex Sirvent sobre el éxito de las JNS? Checa todo lo que nos contó.