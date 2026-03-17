"¡Entendió el trabajo del papá!”, Alexis Ayala aplaude el trabajo de su hija como modelo
Alexis Ayala presume los primeros pasos de su hija Roberta en el modelaje y cómo fue que su hija comprendió el mundo del espectáculo. ¿Seguirá los pasos de Alexis Ayala?
Alexis Ayala presume los primeros pasos de su hija Roberta en el modelaje y cómo fue que su hija comprendió la dinámica del mundo del espectáculo, pues Alexis se ha perdido algunos momentos importantes con ella. ¿Roberta seguirá los pasos de Alexis Ayala? Esto contestó el consagrado actor.