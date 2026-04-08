¡Exclusiva! Alfredo Adame asegura que él habría advertido las conductas agresivas de ‘El Patrón’

A dos días de la detención de ‘El Patrón’ por presunta violencia contra su esposa, Alfredo Adame retomó las declaraciones que hizo meses atrás ventilando la supuesta conducta agresiva del exluchador. Además, destapó polémicas que habría vivido Alberto ‘N’ en la empresa de lucha de Estados Unidos y reveló que ‘El Patrón’ trató de arreglar su reciente pelea de box organizada por Poncho de Nigris.