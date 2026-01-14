inklusion logo Sitio accesible
"¡Lo que quiere es colgarse!”, Alfredo Adame reaccionó la orden que le dictaron por el pleito con Magaly Chávez

Así reaccionó Alfredo Adame tras ser cuestionado por las 30 horas de arresto que le dictó un juez, derivado del pleito legal con Magaly Chávez. ¿Podría enfrentar consecuencias más severas?

Venga La Alegría

Así reaccionó Alfredo Adame tras ser cuestionado por la orden de 30 horas de arresto que emitió un juez, derivado del pleito legal con Magaly Chávez. La orden emitida señala que las 30 horas se cumplirán en ‘El Torito’ y, de no ser así, el ‘Golden Boy’ podría enfrentar consecuencias más severas. Aquí los detalles.

