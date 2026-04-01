uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Alicia en el país de las maravillas” llegó a CDMX; toma un té al estilo inglés y prueba bocadillos temáticos

Tábata Jalil nos lleva a conocer un espacio mágico ubicado en CDMX, donde toda la decoración y bocadillos se inspiran en “Alicia en el país de las maravillas”.

En CDMX ya existe un lugar dedicado a “Alicia en el país de las maravillas”, donde puedes tomar un té tradicional al estilo inglés y probar exquisitos bocadillos temáticos. Tábata Jalil fue a conocer este espacio, en el Museo Casa de las Mil Muñecas, y nos muestra cómo le fue, aquí en Venga La Alegría.

Tags relacionados
Cápsulas y Reportajes

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo