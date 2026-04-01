“Alicia en el país de las maravillas” llegó a CDMX; toma un té al estilo inglés y prueba bocadillos temáticos

En CDMX ya existe un lugar dedicado a “Alicia en el país de las maravillas”, donde puedes tomar un té tradicional al estilo inglés y probar exquisitos bocadillos temáticos. Tábata Jalil fue a conocer este espacio, en el Museo Casa de las Mil Muñecas, y nos muestra cómo le fue, aquí en Venga La Alegría.

