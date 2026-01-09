¿Se burlan de los rumores? Alicia Villarreal y Cibad Hernández reaccionan ante los rumores del ‘polémico’ préstamo
Tras los rumores de que Alicia Villarreal y Cibad Hernández se habrían separado a causa de un préstamo de miles de dólares, la cantante publicó una reflexión y su pareja publicó un video.
Ante los rumores de que Alicia Villarreal y Cibad Hernández se habrían separado a causa de un préstamo de 15 mil dólares que ella le habría negado a él, la pareja dejó de publicar imágenes juntos por dos semanas. Sin embargo, la cantante retomó sus redes sociales publicando una llamativa reflexión y horas después, Cibad tomó con ‘humor’ los rumores y publicó un video utilizando la voz de Alicia Villarreal. ¿Continuará el romance? Aquí todos los detalles.