¿Alicia Villarreal ‘plantó' a los medios de comunicación? Así fue el caos en la presentación de Grandiosas

Una terrible desorganización empañó la presentación ante la prensa de Grandiosas, pues con más de dos horas de retraso y múltiples promesas, no sucedieron las entrevistas pactadas con celebridades como Alicia Villarreal. El único que utilizó los micrófonos fue Cibad Hernández, quien aclaró si la consagrada cantante de regional lo mantiene.