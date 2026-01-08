inklusion logo Sitio accesible
¿Muy grande para ser mamá? Ana de la Reguera habla de sus planes sobre la maternidad y su vida en pareja

Ana de la Reguera explicó por qué no quiere tener hijos y contó sobre sus intenciones de volver a encontrar el amor. ¿Cómo sería su pareja ideal?

En exclusiva para Venga La Alegría, Ana de la Reguera explicó por qué no quiere tener hijos a pesar de que hace años congeló sus óvulos. Además, contó sobre sus intenciones de volver a encontrar el amor y compartió los requisitos que busca en su pareja ideal.

