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Anne Hathaway y Meryl Streep hablan de los significativo qué es estar en México como inicio de promoción de ‘El Diablo Viste a la Moda 2'

El Diablo Viste a la Moda 2 está a muy poco de su estreno, por lo que Anne Hathaway y Meryl Streep se encuentran en la gira de promoción y su primer lugar de encuentro fue la Ciudad de México.

La reconocidas actrices arrasaron con todo en el inicio de la promoción de su película, desfilaron como grandes de la moda y encantaron a todo el público. Meryl Streep se mostró emocionada por estar en México y reveló que siempre visitan el país en el cumpleaños de su hijo.

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